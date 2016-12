Top 10 George Michael

December 25-én örök nyugalomra tért George Michael kétszerese Grammy-díjas énekes, aki a Wham! nevű popduóval indította el pályafutását. Most összegyűjtöttük nektek legnagyobb slágereit!

1. Wham!, 'Wake Me Up Before You Go-Go' (1984)

Ez a legemlékezetesebb Wham! Dal, mivel ez sokkal őrültebb, mint a többi.

2. 'Careless Whisper' (1984)

Amikor ez a szám íródott, George Michael még csak 17 éves volt, alig tudott valamit az életről, nemhogy a párkapcsolatokról. Mégis sokak kedvencévé vált.

3. Wham!, 'Last Christmas' (1985)

Ez egy örök klasszikus, amit később Mariah Carey dolgozott fel. Az biztos, hogy karácsonykor még a csapból is ez folyik.

4. Wham!, 'The Edge of Heaven' (1986)

1986. június 28-án debütált ez a nóta a Wembley Stadionban 72 000 néző előtt.

5. 'A Different Corner'(1986)

Michael szólókarierrbe kezdett és hatalmas sikert aratott az Egyesült Királyságban.

6. 'I Want Your Sex' (1987)

Óda a monogámiához, arról szól, hogy vegyítsük érzelemmel a testi kapcsolatokat.

7. 'Faith' (1987)

24 évesen írta ezt a dalt, mellyel elérte, hogy a legtöbb lemezt adta el a szólóénekesek közül 1988-ban.

8. 'Freedom! '90' (1990)

Szerette volna, ha ezzel a dallal a rajongói kicsit jobban megismerik és ráébrednek arra, hogy mennyire szabadok. Éljünk a pillanatnak, hiszen az képes igazán kikapcsolni minket!

9. Elton John feat. George Michael, 'Don’t Let the Sun Go Down on Me' (1991)

16 évvel Elton John eredeti dalának megjelenése után, George Michael csatlakozott az énekeshez egy koncerten, hogy duettezzenek. Ez nem az első alkalom volt, hogy együtt énekelt a duó, 1985-ben szerepeltek először közösen egy színpadon.

10. Queen feat. George Michael, 'Somebody to Love' (1992)

A Wembley Stadionban szólalt meg először ez a dal 1992-ben, amikor az AIDS Awereness keretein belül a Queen világsztárokat hívott meg, hogy együtt énekeljenek.