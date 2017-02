George Clooney és felesége megerősítették a hírt: ikreket várnak!

Hatalmas baby boom a sztárvilágban!

Miután Beyoncé bejelentette, hogy ikreket vár, sorra érkeznek az újabb bejelentések. Igaz, hogy Jason Statham és csodás modell barátnője "csak" egy gyerkőc érkezését várják, de George Clooney és Amal is dupláznak! A színész barátja, Matt Damon elárulta, hogy mikor Clooney elárulta neki a nagy hírt, majdnem sírva fakadt, annyira örült a pár boldogságának.

Julie Chen, a The Talk műsorvezetője pedig legutóbbi műsorában jelentette be a hírt, melyet egyébként Clooney is megerősített.

Clooneyék két és féléve házasodtak össze, most júniusban pedig érkeznek a gyerekek. Gratulálunk!

Forrás: NME