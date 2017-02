A legcsodálatosabb ruhák az Oscar-gáláról

Az elmúlt órákban minden figyelem a 89. Oscar-gálára szegeződött. A nyerteseket már mi is megírtuk, közülük is a legjobban Deák Kristóf, Mindenki c. rövidfilmjének örülhettünk.

Az eseményen, a filmek mellett természetesen a ruhák is mindig nagy szerepet kapnak. Ilyenkor a legkáprázatosabb ruhakölteményekkel találkozhatunk, a színésznők szinte egymást ragyogják túl a vörös szőnyegen. Na de vajon ki volt idén a leggyönyörűbb?

Emma Stone (Ruha: Givenchy Haute Couture)

Nicole Kidman (Ruha: Armani Prive)

Alicia Vikander (Ruha: Alicia Vikander)

Dakota Johnson (Ruha: Gucci)

Ruth Negga (Ruha: Valentino Haute Couture)

Taraji P. Henson (Ruha: Custom Alberta Ferretti)

Sofia Boutella (Ruha: Chanel Haute Couture)

Kirsten Dunst (Ruha: Dior Haute Couture)

Naomie Harris (Ruha: Calvin Klein By Appointment)

Brie Larson (Ruha: Oscar de la Renta)

