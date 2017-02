Emma Stone megszólalt a hatalmas Oscar baki kapcsán.

Vasárnap hajnalban átadták a Oscar-díjakat, természetesen a Legjobb film kategória győztesét is kihírdették. A La La Land stábja fel is vonult a színpadon, el is mondta mindenki a köszönőbeszédet, azonban a szervezők ekkor korrigáltak, hogy mégsem ők nyerték meg a szobrocskát, hanem a Holdfény című alkotás. Döbbent arcokkal találkozhattunk, mindenki sajnálta a történteket, majd mindenki arról kezdett el találgatni, hogy vajon kinek a hibája volt.

Emma Stone is meglepetten figyelte az eseményeket, majd a baleset után el is mondta, hogy érezte magát a közönség előtt: "Életem egyik legrosszabb pillanata volt. Wow! Szörnyű volt!"

Azóta persze kiderült, hogy ki volt a ludas a dologban. Brian Cullinan az, aki a színfalak mögött serékenykedik, azonban idén elkalandozott kissé a figyelme, csak épp a legrosszabb pillanatban. Fontos tudni, hogy minden kategória kihírdetésekor két boríték készül, tartanak egyet a biztonság kedvéért is. A Best picture előtt a Legjobb női főszereplő díját adták át Emma Stone-nak és ennek a pótborítéka került elő és ezt továbbították a műsorvezetőknek. Mikor felolvasták a rossz címet, a Cullinan melletti másik segítő, Martha Ruiz rögtön kapcsolt, hogy valami nem stimmel és innentől már ismerjük a sztorit.

Azért örülhetnek a Kaliforniai álom készítői, hiszen hat Oscar-díjat zsebeltek be.

Forrás: dailymail.co.uk, Variety